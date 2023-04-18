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  4. Ингулец не ответил на письмо от УПЛ об использовании VAR в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 12:57 |
467
1

Ингулец не ответил на письмо от УПЛ об использовании VAR в матче с Рухом

Евгений Дикий подтвердил, что все необходимые запросы были направлены

18 апреля 2023, 12:57 |
467
1
Ингулец не ответил на письмо от УПЛ об использовании VAR в матче с Рухом
ФК Шахтер. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал отказ «Ингульца» от системы VAR, которую был готов оплатить и предоставить «Рух» в очном матче.

«В соответствии с процедурой все необходимые запросы [об использовании VAR в матче Ингулец – Рух] были направлены в ФК «Ингулец». Но официального ответа мы от них не получили», – сказал Дикий.

Любопытно, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк и вовсе заявил, что никакого письма не видел.

Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».

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Источник FanDay
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Комментарии 1
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simon andre
Куда этот дикий отправлял и покажет все письма . А сказать любой может покажи куда как .
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