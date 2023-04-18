Ингулец не ответил на письмо от УПЛ об использовании VAR в матче с Рухом
Евгений Дикий подтвердил, что все необходимые запросы были направлены
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал отказ «Ингульца» от системы VAR, которую был готов оплатить и предоставить «Рух» в очном матче.
«В соответствии с процедурой все необходимые запросы [об использовании VAR в матче Ингулец – Рух] были направлены в ФК «Ингулец». Но официального ответа мы от них не получили», – сказал Дикий.
Любопытно, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк и вовсе заявил, что никакого письма не видел.
Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».
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