Ингулец не ответил на письмо от УПЛ об использовании VAR в матче с Рухом

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал отказ «Ингульца» от системы VAR, которую был готов оплатить и предоставить «Рух» в очном матче.



«В соответствии с процедурой все необходимые запросы [об использовании VAR в матче Ингулец – Рух] были направлены в ФК «Ингулец». Но официального ответа мы от них не получили», – сказал Дикий.

Любопытно, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк и вовсе заявил, что никакого письма не видел.

Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».