Маттеус: «Верю в камбэк Баварии с Ман Сити»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о второй встрече его экс-команды с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, которая состоится 19 апреля. Как известно, в первой игре «Сити» добился дома победы со счетом 3:0.

«Чудеса иногда случаются, почему бы ему не случиться в среду на «Альянц Арене»? Если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я тоже.

Я часто сталкивался с этим сам как игрок, в том числе играя против «Баварии». С «Интером» мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у «Баварии» в Милане все сложилось хорошо – мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды Томаса Тухеля все должно совпасть: Зоммер должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без «девятки». Тухель может оказать влияние на команду, прежде всего, посредством многочисленных бесед. Понятно, что он не может довести все до автоматизма за три недели, как это делал Гвардиола на протяжении многих лет в «Сити». Кроме того, у «Манчестер Сити» также, по возможности, должен случиться плохой день.

Это трудно представить в данный момент, потому что команда Пепа в ударе. Чемпионат, Кубок Англии, 3:0 против «Баварии». У них Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и так далее.

Но ведь «ПСЖ» уехал домой, получив 1:6 в ответном матче после победы над «Барсой» со счетом 4:0 дома, «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов, уступая «Милану» 0:3 к перерыву. Есть бесчисленное множество примеров. Это может случиться, даже если беспорядок на поле и за его пределами в клубе не указывает на это», – написал Маттеус в своей колонке.