ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 1:1.

У гостей забил Йоаким Меле на 37-й минуте, на что у хозяев ответил Артур Кабрал, реализовав пенальти на 56-й минуте.

«Фиорентина» занимает 9-е место (42 очка), «Аталанта» располагается на 6-й позици (49 очков).

Серия А. 30-й тур, 17 апреля

Фиорентина – Аталанта – 1:1

Голы: Кабрал, 56 (пен) – Меле, 37

Видеообзор матча