17.04.2023 21:45 – FT 1 : 1
Италия18 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:28
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ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
У гостей забил Йоаким Меле, на что у хозяев ответил Артур Кабрал
18 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:28
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В матче 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 1:1.
У гостей забил Йоаким Меле на 37-й минуте, на что у хозяев ответил Артур Кабрал, реализовав пенальти на 56-й минуте.
«Фиорентина» занимает 9-е место (42 очка), «Аталанта» располагается на 6-й позици (49 очков).
Серия А. 30-й тур, 17 апреля
Фиорентина – Аталанта – 1:1
Голы: Кабрал, 56 (пен) – Меле, 37
Видеообзор матча
События матча
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Кабрал (Фиорентина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
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