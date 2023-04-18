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Чемпионат Италии
Фиорентина
17.04.2023 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
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Италия
18 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:28
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0

ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром

У гостей забил Йоаким Меле, на что у хозяев ответил Артур Кабрал

18 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:28
8
0
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 1:1.

У гостей забил Йоаким Меле на 37-й минуте, на что у хозяев ответил Артур Кабрал, реализовав пенальти на 56-й минуте.

«Фиорентина» занимает 9-е место (42 очка), «Аталанта» располагается на 6-й позици (49 очков).

Серия А. 30-й тур, 17 апреля

Фиорентина – Аталанта – 1:1

Голы: Кабрал, 56 (пен) – Меле, 37

Видеообзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Кабрал (Фиорентина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
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Фиорентина Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина - Аталанта видео голов и обзор Йоаким Меле Артур Кабрал
Источник Sport.ua
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