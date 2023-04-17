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Чемпионат Италии
Фиорентина
17.04.2023 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
17 апреля 2023, 06:15 | Обновлено 17 апреля 2023, 06:31
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Фиорентина – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 апреля в 21:45 по Киеву

17 апреля 2023, 06:15 | Обновлено 17 апреля 2023, 06:31
60
0
Фиорентина – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля на «Артемио Франки» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Фиорентина» встретится с «Аталантой». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда сейчас играет, деля силы и внимание на 2 направления. Она все еще остается в Лиге конференций, и нынешний поединок приходится на игру против Леха. В Познани итальянцы выиграли уверенно, снова забив четырежды. Теперь нужно принимать поляков дома, на этом же стадионе. При этом подопечные Винченцо Итальяно после очень тяжелого старта смогли постепенно выйти на максимальные обороты и в Серии А. Преодолев провал в январе-феврале, фиолетовые выдали 5 матчей кряду, что завершили победами, благодаря чему не только закрепились в верхнюю половину таблицы, но и приблизились к зоне еврокубков. На этом фоне 1:1 со Специей, причем дома, выглядят откровенной осечкой.

Аталанта

Клуб ставил на этот сезон очевидную задачу по отвоеванию утраченных позиций. Джан Пьеро Гасперини своей работой приучил к Лиге чемпионов в Бергамо, и на этом фоне 8-е место в сезоне 2021/2022 стало откровенным провалом. На таком фоне было несложно прибавить. Но получается далеко не все, и постепенно шансы финишировать в топ-4 Серии А все больше падают. Вот и в апреле Богиня, начав с побед над Эмполи и Кремонезе, потом, столкнувшись с более сильной Болоньей, уступили дома 0:2. С другой стороны, у Ювентуса 15-очковый штраф, а другие конкуренты, от Ромы до Интера, не намного стабильнее, так что рано капитулировать. Если получится выдать по-настоящему мощный финиш, получится вернуться в Лигу чемпионов уже по итогам нынешнего сезона Кальчо.

Статистика личных встреч

У Фиорентины было 3 победы кряду. Но прошлой осенью за счет единственного гола Лукмана, наконец-то выиграла Аталанта.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают только небольшое преимущество хозяевам. Но Фиорентина стабильнее гостей - ставим на победу хозяев арены при форе 0 с коэффициентом - 1,82.

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Фиорентина Фиорентина - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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