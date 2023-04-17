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  4. ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Лига чемпионов
17 апреля 2023, 21:44 |
967
1

ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

17 апреля 2023, 21:44 |
967
1
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

Во вторник, 17 апреля, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Челси» и «Реал».

Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

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Источник Sport.ua
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LisovijNickolai Фамилия
Завтра выходит мудрик, 3 гола забивает и Челси идёт дальше, все забывают его неудачи, новый герой
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