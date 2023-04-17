Лига чемпионов17 апреля 2023, 21:44 |
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ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
17 апреля 2023, 21:44 |
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Во вторник, 17 апреля, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Челси» и «Реал».
Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
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