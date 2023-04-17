ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал

Во вторник, 17 апреля, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Челси» и «Реал».

Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Челси» Фрэнка Лэмпарда.