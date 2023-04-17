Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Реализация может стать ключом к общей победе»

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы должны сыграть лучше, чем на «Бернабеу». Нам надо лучше контролировать мяч, создавать больше моментов и забивать голы. Нужно хорошо сыграть в обороне и реализовать свои моменты в нападении. Реализация может стать ключом к общей победе.

Завтра большой матч. Будет непросто. Мы не доджны выдавать матч всей нашей жизни. Достаточно просто сыграть в свою игру и сделать правильные шаги. Нельзя слишком много думать. Надо хорошо сыграть как в обороне, так и в атаке», - сказал Аррисабалага.

Матч «Челси» – «Реал» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.