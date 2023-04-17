Италия17 апреля 2023, 12:56 |
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Берлускони выписали из реанимации
Состояние владельца «Монцы» стабилизировалось
17 апреля 2023, 12:56 |
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Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из реанимации и переведен в обычную палату. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. У него диагностировали лейкемию.
Напомним, Берлускони владеет «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.
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Комментарии 2
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шкода ,що цей п...дар дуба не врізав
эххх ! надеялся в тексте новости будет строчка что "Выписали из реанимации билет в один конец ! "
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