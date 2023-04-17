Берлускони выписали из реанимации

Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из реанимации и переведен в обычную палату. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. У него диагностировали лейкемию.

Напомним, Берлускони владеет «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.