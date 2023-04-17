Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Берлускони выписали из реанимации
Италия
17 апреля 2023, 12:56 |
231
2

Берлускони выписали из реанимации

Состояние владельца «Монцы» стабилизировалось

17 апреля 2023, 12:56 |
231
2
Берлускони выписали из реанимации
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвио Берлускони

Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из реанимации и переведен в обычную палату. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. У него диагностировали лейкемию.

Напомним, Берлускони владеет «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.

По теме:
Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце
ВИДЕО. 29-й тур Серии A. Рома нанесла поражение Торино, два суперкамбэка
У друга путина и владельца клуба из Италии диагностировали лейкемию
Сильвио Берлускони Монца
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Бокс | 16 апреля 2023, 12:19 4
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика

Но Александр – не единственный вариант для китайца

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Футбол | 17 апреля 2023, 06:37 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

Важные события во всех видах спорта

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.04.2023, 10:52
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Другие виды | 17.04.2023, 10:31
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
Футбол | 16.04.2023, 21:31
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rash VM
шкода ,що цей п...дар дуба не врізав  
Ответить
+2
Zdolaemo
эххх ! надеялся в тексте новости будет строчка что "Выписали из реанимации билет в один конец ! " 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
15.04.2023, 20:50 7
Футбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
16.04.2023, 17:56 49
Футбол
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
16.04.2023, 02:15
Бокс
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности