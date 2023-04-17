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  4. ЧЕРВАК: «Я получил максимальное наказание, но принимаю, что мне дал Бог»
Украина. Первая лига
17 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:14
306
0

ЧЕРВАК: «Я получил максимальное наказание, но принимаю, что мне дал Бог»

Экс-игрок «Полесья» – о своей дисквалификации

17 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:14
306
0
ЧЕРВАК: «Я получил максимальное наказание, но принимаю, что мне дал Бог»
ФК Полесье Житомир. Вадим Червак

Бывший хавбек житомирского клуба «Полесье» Вадим Червак дал оценку своему поступку, когда он в матче с «Металлургом» (1:2) толкнул главного арбитра – Софию Причину. Случилось это после того, как рефери не назначила пенальти в пользу житомирского клуба под занавес встречи.

«Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал как и все, но не успел затормозить. После матча я сразу написал Софии. Потом извинился перед всеми в инстаграме. Пришел на КДК, чтобы откровенно раскаяться, никогда не делал подобного специально.

Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что мне дал Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол», – заявил Червак.

Как известно, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал Вадима Червака дисквалификацией на 6 месяцев, а клуб «Полесье» расторг контракт с игроком.

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Вадим Червак Полесье Житомир Первая лига Украины
Источник ТаТоТаке
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