ЧЕРВАК: «Я получил максимальное наказание, но принимаю, что мне дал Бог»

Бывший хавбек житомирского клуба «Полесье» Вадим Червак дал оценку своему поступку, когда он в матче с «Металлургом» (1:2) толкнул главного арбитра – Софию Причину. Случилось это после того, как рефери не назначила пенальти в пользу житомирского клуба под занавес встречи.

«Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал как и все, но не успел затормозить. После матча я сразу написал Софии. Потом извинился перед всеми в инстаграме. Пришел на КДК, чтобы откровенно раскаяться, никогда не делал подобного специально.

Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что мне дал Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол», – заявил Червак.

Как известно, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал Вадима Червака дисквалификацией на 6 месяцев, а клуб «Полесье» расторг контракт с игроком.