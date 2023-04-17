Наставник Хетафе высмеял жалобы Хави

Главный тренер клуба «Хетафе» Кике Санчес Флорес после ничьей 0:0 в поединке 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высмеял послематчевые жалобы наставника «сине-гранатовых» Хави.

Как известно, Хави на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда не привыкла играть под таким солнцем. Услышав это, Кике рассмеялся.

«Nivea... [смеется]. Крем после загара, я не знаю», — прокомментировал Кике Санчес Флорес.

«Барселона» в таблице чемпионата Испании занимает 1 место, имея 73 очка. Ее перевес над «Реалом», который идет вторым, составляет 11 очков.