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  4. Наставник Хетафе высмеял жалобы Хави
Испания
17 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:46
404
0

Наставник Хетафе высмеял жалобы Хави

Кике Санчес Флорес – о словах главного тренера «Барселоны»

17 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:46
404
0
Наставник Хетафе высмеял жалобы Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Санчес Флорес

Главный тренер клуба «Хетафе» Кике Санчес Флорес после ничьей 0:0 в поединке 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высмеял послематчевые жалобы наставника «сине-гранатовых» Хави.

Как известно, Хави на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда не привыкла играть под таким солнцем. Услышав это, Кике рассмеялся.

«Nivea... [смеется]. Крем после загара, я не знаю», — прокомментировал Кике Санчес Флорес.

«Барселона» в таблице чемпионата Испании занимает 1 место, имея 73 очка. Ее перевес над «Реалом», который идет вторым, составляет 11 очков.

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Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кике Санчес Флорес
Источник Marca
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