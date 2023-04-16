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Чемпионат Испании
Хетафе
16.04.2023 17:15 – FT 0 : 0
Барселона
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Испания
16 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:28
480
0

Барселона снова не забила. Лидер потерял очки в матче Ла Лиги

У каталонцев кризис в атаке?

16 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:28
480
0
Барселона снова не забила. Лидер потерял очки в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании «Барселона» на выезде не сумела обыграть «Хетафе» - 0:0. Для каталонской команды это второй кряду матч Ла Лиги, который завершается без голов.

Если считать поражение от «Реала» в Кубке Испании, то «Барселона» не забивает в трех кряду матчах.

При этом команда Хави уверенно лидирует, опережая «Реал» на 11 пунктов.

Чемпионат Испании. 29-й тур

Хетафе - Барселона 0:0

Хетафе: Сория, Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Порту, 67), Максимович (Альгобия, 76), Милья, Унал (Вильяр, 83), Мунир (Аленья, 76), Майорал

Барселона: тер Штеген, Роберто (Эрик Гарсия, 18), Кунде, Араухо, Альба (Торрес, 68), Бускетс, Кессье (Фати, 68), Гави, Бальде, Рафинья (Торре, 87), Левандовски

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Источник Sport.ua
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