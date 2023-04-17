ХАВИ: «Нет нужды оправдываться»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Меня много критиковали, но сегодня это увидели все. Так играть сложно, мяч не катится по полю. Это плохо для зрителя, даже для «Хетафе».

Конечно, это не оправдание. Нам нужно генерировать больше моментов в атаке, но мы получили очко. И видя дискомфорт, который у нас был, это неплохо.

Чего бы я хотел на данный момент, так это вернуть травмированных игроков. Нет нужды оправдываться, у нас отличная команда, которая опережает преследователя на одиннадцать очков. После окончания сезона мы посмотрим, что пошло не так», - сказал Хави.