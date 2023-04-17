Германия17 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 09:17
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Бавария хочет сделать все для продажи Мане
Сенегалец мюнхенцам не нужен
17 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 09:17
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане предстоящим летом с большой долей вероятности покинет клуб.
Сообщается, что 31-летний футболист не вписывается в систему игры нового тренера команды Томаса Тухеля. Исходя из этого, в стане баварцев уже принято решение о продаже Мане в будущее летнее трансферное окно.
Напомним, Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ударил одноклубника Лероя Сане. Сообщалось, что после инцидента Садио был выведен из состава команды.
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