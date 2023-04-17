Бавария хочет сделать все для продажи Мане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане предстоящим летом с большой долей вероятности покинет клуб.

Сообщается, что 31-летний футболист не вписывается в систему игры нового тренера команды Томаса Тухеля. Исходя из этого, в стане баварцев уже принято решение о продаже Мане в будущее летнее трансферное окно.

Напомним, Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ударил одноклубника Лероя Сане. Сообщалось, что после инцидента Садио был выведен из состава команды.