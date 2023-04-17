Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария хочет сделать все для продажи Мане
Германия
17 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 09:17
1274
1

Бавария хочет сделать все для продажи Мане

Сенегалец мюнхенцам не нужен

17 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 09:17
1274
1
Бавария хочет сделать все для продажи Мане
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане предстоящим летом с большой долей вероятности покинет клуб.

Сообщается, что 31-летний футболист не вписывается в систему игры нового тренера команды Томаса Тухеля. Исходя из этого, в стане баварцев уже принято решение о продаже Мане в будущее летнее трансферное окно.

Напомним, Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ударил одноклубника Лероя Сане. Сообщалось, что после инцидента Садио был выведен из состава команды.

По теме:
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург
ВИДЕО. Семь голов. Аутсайдеры Шальке и Герта устроили голевую феерию
Садио Мане Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Футбол | 16 апреля 2023, 15:29 1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»

У команды непростой календарь

Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Футбол | 16 апреля 2023, 17:56 49
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ

Снова 2:2 для команды Микеля Артеты

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Футбол | 17.04.2023, 06:37
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Футбол | 16.04.2023, 18:52
Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Руслан РОТАНЬ: «Футболистам не хватает уверенности»
Футбол | 17.04.2023, 04:04
Руслан РОТАНЬ: «Футболистам не хватает уверенности»
Руслан РОТАНЬ: «Футболистам не хватает уверенности»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Отдали бы его в аренду Крибассу или Александрии.  На перевоспитание.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 6
Футбол
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 6
Футбол
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
16.04.2023, 02:15
Бокс
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 1
Футбол
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 4
Бокс
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
15.04.2023, 13:14 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности