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Германия
17 апреля 2023, 00:26 | Обновлено 17 апреля 2023, 00:58
683
0

Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане

Sport.ua – о конфликте в мюнхенском клубе и перспективах сенегальца

17 апреля 2023, 00:26 | Обновлено 17 апреля 2023, 00:58
683
0
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Одна беда не ходит. Проблемы у «Баварии» начались не сегодня. И даже не вчера. А еще прошлым летом, когда клуб не смог удержать своего главного бомбардира – Левандовски.

Далее были недоразумения (мягко говоря) между спортивным директором клуба Салихамиджичем и главным тренером команды Нагельсманном. Затем Нагельсманн что-то не поделил с многолетним тренером вратарей Тапаловичем, и Тони пришлось покинуть Мюнхен, что очень разозлило основного голкипера «Баварии» Нойера. Ну а дальше – отставка уже самого Нагельсманна и приход Тухеля. Еще дальше – вылет из Кубка Германии и обидное, но заслуженное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «МанСити» – 0:3.

В игре против команды Гвардиолы с баварцами случилась еще одна неприятность. Точнее, после матча. В подтрибунном помещении сцепились Мане и Сане. Стычка переросла в драку, одноклубникам пришлось разнимать буянов в раздевалке. В итоге у Лероя оказалась разбирая в кровь губа. По возвращению в Мюнхен Сане пришлось прятать свое лицо, чтобы уберечься от назойливых папарацци.

Но шила в мешке утаить не удалось, и баварский конфликт стал достоянием спортивной общественности. В принципе, он стал «достоянием» еще до прилета команды в Германию: многие немецкие и английские таблоиды очень оперативно раструбили о драке между сенегальцем и немцем.

Причина конфликта, как оказалось, лежала на поверхности. Еще во время матча против «Сити» Садио и Лерой говорили на повышенных тонах. Причина – достаточно банальная. За семь минут до конца встречи Сане в простой ситуации потерял мяч, чем спровоцировал контратаку соперника. Мане, находящийся в неплохой позиции, громко высказывал свои претензии Лерою за то, что тот не отдал ему передачу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане спорит с Лероем Сане

Как следствие, это игровое недоразумение вылилось в настоящий конфликт, итогом которого стало разбитое лицо Сане. Инсайдеры утверждают, что во время перепалки Лерой назвал Садио «черным дерьмом». Возможно, именно поэтому сенегалец и не сдержался.

По прибытии команды домой мюнхенский клуб сделал официальное заявление по данному инциденту. На официальном сайте «рекордмайстера» сообщалось, что Мане пропустит ближайший календарный поединок – против «Хоффенхайма». И что Садио будет оштрафован. Причина – «неправомерное поведение после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

На следующий день после игры ЛЧ у «Баварии» была запланирована тренировка. Перед началом занятия Мане публично извинился за свое поведение – и перед Сане, и перед партнерами. Извинение было принято. Но, как говорят в подобных случаях, осадок все равно остался.

***

«Бавария», как и обещала, оштрафовала Садио. Причем на кругленькую сумму – полмиллиона евро. Но это еще полбеды. В клубе всерьез рассматривают возможность избавиться от нерадивого нападающего. Избавиться уже в ближайшее трансферное окно. И это при том, что, как информируют хорошо осведомленные источники, Сане попросил руководство клуба не выгонять Садио.

Но, похоже, «маховик» уже запущен. И если «Бавария» все же решит избавиться от 31-летнего нападающего ближайшим летом, в таком решении клуба будет больше логики, нежели все-таки в том случае, если решат оставить сенегальца.

Дело в том, что Садио Мане в «Баварии» оказался совсем не таким «белым и пушистым», как о нем ранее сложилось устойчивое впечатление. О том, как футболист помогает своей родной стране, своей родной деревне, инвестируя миллионы евро, наслышаны наверняка все. Даже далекие от футбола люди.

Однако, вместе с тем, оказывается, что в отношениях со своими партнерами по футбольному полю и тренерами Мане совсем другой: резкий, прямолинейный и несдержанный. Порой он способен не только на «богоугодные» дела, но и на мерзкие проступки.

Садио Мане впервые по-настоящему «засветился» в австрийском «Зальцбурге». Там он был лучшим футболистом, на него очень рассчитывали. Но, наряду с этим, он хотел играть на более высоком уровне. В этом нет ничего плохого. Если не считать то, как именно Садио покинул «Ред Булл»: он просто «забил» на все: и на тренировки, и на матчи, бойкотируя и демонстративно требуя продать его в «Саутгемптон». Не мытьем, так катаньем, но сенегалец своего добился.

Были у него конфликты и в «Ливерпуле». Причем не только с партнерами, но и тренером. После одного из матчей Садио отказался пожать руку Клоппу. Благо, что Юрген оказался не столь прямолинейным, и довольно легко сгладил неприятную ситуацию.

Тем не менее, даже харизматичному немецкому тренеру, которому не единожды высказывал свое уважение Мане, не удалось уговорить сенегальца остаться в «Ливерпуле». Садио очень обиделся, что, по его мнению, во время финала Кубка африканских наций клуб поддерживал не его, а Салаха. И что по условиям нового контракта мерсисайдцы не захотели поднять Садио зарплату.

Уязвленное самолюбие привело Мане в «Баварию»: минувшим летом трансфер Садио стал главным событием для баварского суперклуба. В лице Мане «Бавария» пыталась заменить Левандовски. Пыталась не просто красивыми словами, а и звонкой монетой: Мане стал самым высокооплачиваемым футболистом команды (22 миллиона евро в год).

***

Однако заменить Роберта у Садио не получилось. И виной тому не только сложная травма, из-за которой он пропустил и чемпионат мира в Катаре, но и сложная адаптация на новом месте. И неумение «сживаться» с партнерами. И очень горячий нрав, из-за которого страдали и футболисты, и тренер.

Как удалось выяснить уже после отставки Нагельсманна, одной из главных причин, побудивших руководство клуба расстаться с Юлианом, стал конфликт между ним и Мане.

Конфликт случился после ответного поединка ЛЧ против «ПСЖ». В раздевалке Садио набросился на Юлиана, обвиняя того в малом количестве игрового времени (Садио сыграл против парижан лишь восемь минут). Очевидцы утверждают, что Нагельсманн был не просто шокирован таким наглым наездом подопечного, а просто испугался и абстрагировался от произошедшего. Боссы «Баварии» посчитали это слабостью, фактом потери Нагельсманном раздевалки. И Юлиану указали на дверь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Теперь на дверь могут указать самому Мане. И тут дело не только в задиристом характере нападающего. Еще и в том, что надежды на «нового Левандовски» явно не оправдались (11 мячей в 32 поединках). Хромают у него и другие важные статистические показатели: по точности передач он худший в команде, по потерям мяча – третий.

В общем, пока что можем констатировать, что Мане не прижился на новом месте, не оправдал надежды и вложенные средства. Он стал попросту токсичным.

Поэтому не будет ничего удивительного, если уже в ближайшем будущем Садио покинет Мюнхен. Поговаривают, Клопп очень тоскует по «добряку» из Сенегала…

По теме:
Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург
Расизм в Баварии? Журналист сообщил: Сане назвал Мане «черным дерьмом»
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
статьи эксклюзив Бавария Садио Мане
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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