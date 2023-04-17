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  4. Рома разгромила Удинезе и входит в топ-3, оторвавшись от Милана
Чемпионат Италии
Рома
16.04.2023 21:45 – FT 3 : 0
Удинезе
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Италия
17 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:02
89
1

Рома разгромила Удинезе и входит в топ-3, оторвавшись от Милана

Голами отличились Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам

17 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:02
89
1
Рома разгромила Удинезе и входит в топ-3, оторвавшись от Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо и Пеллегрини

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» с счетом 3:0.

У хозяев забитыми голами отличились Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам.

Команда Жозе Моуриньо набрала 56 очков и входит в топ-3, оторвавшись от «Милана» на три очка. «Удинезе» с 39 баллами занимает 11-е место.

Серия А. 30-й тур, 16 апреля

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55, Абрахам, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бове, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Пеллегрини, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Абрахам, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдоардо Бове (Рома).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Рома приятно удивляет, все шансы на долгожданную ЛЧ в этом году
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