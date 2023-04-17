Италия17 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:02
89
1
Рома разгромила Удинезе и входит в топ-3, оторвавшись от Милана
Голами отличились Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам
17 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:02
89
1
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» с счетом 3:0.
У хозяев забитыми голами отличились Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам.
Команда Жозе Моуриньо набрала 56 очков и входит в топ-3, оторвавшись от «Милана» на три очка. «Удинезе» с 39 баллами занимает 11-е место.
Серия А. 30-й тур, 16 апреля
Рома – Удинезе – 3:0
Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55, Абрахам, 90
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Бове, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Пеллегрини, 55 мин.
ГОЛ! 3:0. Абрахам, 90 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдоардо Бове (Рома).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2023, 04:31 2
Украинец сделал результативную передачу
Футбол | 16 апреля 2023, 17:56 49
Снова 2:2 для команды Микеля Артеты
Футбол | 16.04.2023, 18:52
Футбол | 16.04.2023, 23:46
Бокс | 16.04.2023, 12:19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Рома приятно удивляет, все шансы на долгожданную ЛЧ в этом году
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.04.2023, 19:15 1
15.04.2023, 20:50 7
16.04.2023, 17:11 17
15.04.2023, 19:15
15.04.2023, 13:14 11
16.04.2023, 06:30 9
16.04.2023, 16:52 11
16.04.2023, 01:10 22