Рома разгромила Удинезе и входит в топ-3, оторвавшись от Милана

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» с счетом 3:0.

У хозяев забитыми голами отличились Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам.

Команда Жозе Моуриньо набрала 56 очков и входит в топ-3, оторвавшись от «Милана» на три очка. «Удинезе» с 39 баллами занимает 11-е место.

Серия А. 30-й тур, 16 апреля

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55, Абрахам, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бове, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Пеллегрини, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Абрахам, 90 мин.