Жозе МОУРИНЬО: «Со скамейки игра не ощущалась на 3:0»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо дал оценку поединку подопечных с «Удинезе» (3:0) в 30-м туре чемпионата Италии.

«Мы поменяли несколько игроков по сравнению с матчем в четверг – Лоренцо [Пеллегрини] и Вейналдум сыграли с «Фейеноордом» лишь по 45 минут. Мы рисковали, но команда великолепно отреагировала именно как команда.

Глядя на результат, может показаться, что игра сложилась легко, но, честно говоря, до третьего гола я так не думал. Даже после того как Руй [Патрисиу] отразил пенальти, «Удинезе» продолжал наседать, заставляя нас прессинговать ниже, а потом сказалась усталость. Со скамейки игра точно не ощущалась на 3:0. Мы добились важного результата и теперь должны забыть о Серии А на несколько дней. Посмотрим, сможем ли забить «Фейеноорду» в четверг. Думаю, сможем», – заявил Моуриньо.

Напомним, 14 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы римляне уступили в Роттердаме «Фейеноорду» со счетом 0:1. В четверг, 20-го числа, команды проведут в Риме ответный поединок.