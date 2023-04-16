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  4. Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Чемпионат Испании
Жирона
16.04.2023 15:00 – FT 2 : 0
Эльче
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Испания
16 апреля 2023, 16:52 |
3322
10

Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч

Команда не проигрывает четыре тура кряду

16 апреля 2023, 16:52 |
3322
10
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала аутсайдера «Эльче». Игра завершилась в пользу хозяев поля, которым для победы хватило двух голов.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Команда не проигрывает четыре тура кряду, набрала 38 очков и поднялась на 9-е место.

Чемпионат Испании. 29-й тур

Жирона - Эльче 2:0
Голы: Кастелланос, 45, Ромеу, 70

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Виктор Цыганков Жирона Эльче чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Crimea
Дава, Вітяй! Принципово обійти цих кацапських комуністів  з Райо Вальєкано!
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+6
Умник
Смотрел матч Витя ше дережер.
Подыгрыш, переход из защиты в атаку, пасы в разрез все он делает, плюс и на левом фланге, еще умудрялся назад бегать. Короче учавствует везде.
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+4
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Remark
Цыганков топчик! И результат матча положительный... Было бы прекрасно по окончанию сезона видеть Жирону на еврокубковой строчке в таблице Испании.
П. С. Интересно, ник Шевчук Богдан, который является болельщиком ДК с (на секундочку) 62!!! летним стажем смотрел этот матч?))) Или Шевчук Богдан - это какой-то очередной ник всем известного интеллектуала Запасной?
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+2
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fitnes_sports066
Статистический портал Sofascore оценил игру Цыганкова в матче против Эльче н 6.8. Лучшим игроком в составе Жироны стал голкипер Гассанига – 7.8.
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+1
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