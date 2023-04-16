Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч

В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала аутсайдера «Эльче». Игра завершилась в пользу хозяев поля, которым для победы хватило двух голов.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Команда не проигрывает четыре тура кряду, набрала 38 очков и поднялась на 9-е место.

Чемпионат Испании. 29-й тур

Жирона - Эльче 2:0

Голы: Кастелланос, 45, Ромеу, 70