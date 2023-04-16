Испания16 апреля 2023, 16:52 |
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Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Команда не проигрывает четыре тура кряду
16 апреля 2023, 16:52 |
3322
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В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала аутсайдера «Эльче». Игра завершилась в пользу хозяев поля, которым для победы хватило двух голов.
Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.
Команда не проигрывает четыре тура кряду, набрала 38 очков и поднялась на 9-е место.
Чемпионат Испании. 29-й тур
Жирона - Эльче 2:0
Голы: Кастелланос, 45, Ромеу, 70
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Подыгрыш, переход из защиты в атаку, пасы в разрез все он делает, плюс и на левом фланге, еще умудрялся назад бегать. Короче учавствует везде.
П. С. Интересно, ник Шевчук Богдан, который является болельщиком ДК с (на секундочку) 62!!! летним стажем смотрел этот матч?))) Или Шевчук Богдан - это какой-то очередной ник всем известного интеллектуала Запасной?