Тренер недоволен игрой Жироны: «Мне не понравился наш футбол»

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Эльче» 2:0, однако наставник команды Мичел остался недоволен игрой против аутсайдера.

«Мне наш футбол не понравился. Не могли нормально перейти в атаку под прессингом, мяч не двигался достаточно быстро. Если бы не наш вратарь, то результат мог быть иным. С «Барселоной» в прошлом туре мы сыграли вничью, но ощущения были позитивным. Сейчас мы победили, но ощущения далекие от позитивных».

«Набрали 38 очков, однако расслабляться рано. Быть в топ-10 - неплохо для нас», — сказал Мичел.

Хавбек Виктор Цыганков отыграл весь матч.