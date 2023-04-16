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Чемпионат Испании
Жирона
16.04.2023 15:00 – FT 2 : 0
Эльче
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Испания
16 апреля 2023, 18:13 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:08
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0

Тренер недоволен игрой Жироны: «Мне не понравился наш футбол»

Мичел доволен результатом, но не игрой

16 апреля 2023, 18:13 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:08
1212
0
Тренер недоволен игрой Жироны: «Мне не понравился наш футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Эльче» 2:0, однако наставник команды Мичел остался недоволен игрой против аутсайдера.

«Мне наш футбол не понравился. Не могли нормально перейти в атаку под прессингом, мяч не двигался достаточно быстро. Если бы не наш вратарь, то результат мог быть иным. С «Барселоной» в прошлом туре мы сыграли вничью, но ощущения были позитивным. Сейчас мы победили, но ощущения далекие от позитивных».

«Набрали 38 очков, однако расслабляться рано. Быть в топ-10 - неплохо для нас», — сказал Мичел.

Хавбек Виктор Цыганков отыграл весь матч.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига
Источник Marca
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