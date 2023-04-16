Карло АНЧЕЛОТТИ: «Провели совершенный матч против Кадиса»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Мы провели совершенный матч. Немного не хватало точности в первом тайме, но команда играла очень хорошо и забила в самой тяжелой ситуации.

Мы продемонстрировали энергичность и правильное отношение к делу в матче, который мог оказаться ловушкой в какой-то мере. Начо, Себальос и Асенсио – все они дают команде дополнительное преимущество.

Команда хорошо готова физически, что видно по Бензема, который будет готов к матчу во вторник», - сказал Анчелотти.