Карло АНЧЕЛОТТИ: «Провели совершенный матч против Кадиса»
Наставник «Реала» – о выездной победе в Ла Лиге
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.
«Мы провели совершенный матч. Немного не хватало точности в первом тайме, но команда играла очень хорошо и забила в самой тяжелой ситуации.
Мы продемонстрировали энергичность и правильное отношение к делу в матче, который мог оказаться ловушкой в какой-то мере. Начо, Себальос и Асенсио – все они дают команде дополнительное преимущество.
Команда хорошо готова физически, что видно по Бензема, который будет готов к матчу во вторник», - сказал Анчелотти.
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