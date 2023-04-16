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Испания
16 апреля 2023, 13:03 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:10
36
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Провели совершенный матч против Кадиса»

Наставник «Реала» – о выездной победе в Ла Лиге

16 апреля 2023, 13:03 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:10
36
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Провели совершенный матч против Кадиса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Мы провели совершенный матч. Немного не хватало точности в первом тайме, но команда играла очень хорошо и забила в самой тяжелой ситуации.

Мы продемонстрировали энергичность и правильное отношение к делу в матче, который мог оказаться ловушкой в какой-то мере. Начо, Себальос и Асенсио – все они дают команде дополнительное преимущество.

Команда хорошо готова физически, что видно по Бензема, который будет готов к матчу во вторник», - сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Кадис - Реал Кадис Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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