Чемпионат Испании. Реал на выезде нанес поражение Кадису
«Атлетик» и «Бетис» также одержали победы
В субботу состоялись несколько матчей 29 тура испанской Примеры.
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Кадис». Домашние победы одержали «Атлетик» и «Бетис».
Чемпионат Испании. 29 тур.
Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0
Голы: Уильямс (33, 70)
Бетис – Эспаньол – 3:1
Голы: Перес (27), Миранда (34), Карвалью (69) – Монтес (48)
Кадис – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Начо (72), Асенсио (76)
Кадис: Хиль, Эспино, Хименес, Эрнандес, Парра (Мере 55), Алькарас, Сан-Эметерио (Фернандес 70), Собрино (Алехо 70), Бонгонда, де ла Флор (Негредо 78), Гвардиола (Марти 70)
Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Васкес (Камавинга 67), Себальос, Тчуамени, Вальверде (Модрич 80), Гоэс (Азар 80), Бензема, Асенсио
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