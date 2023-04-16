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Чемпионат Испании
Атлетик
15.04.2023 17:15 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
16 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 01:39
45
0

Чемпионат Испании. Реал на выезде нанес поражение Кадису

«Атлетик» и «Бетис» также одержали победы

16 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 01:39
45
0
Чемпионат Испании. Реал на выезде нанес поражение Кадису
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялись несколько матчей 29 тура испанской Примеры.

Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Кадис». Домашние победы одержали «Атлетик» и «Бетис».

Чемпионат Испании. 29 тур.

Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Уильямс (33, 70)

Бетис – Эспаньол – 3:1

Голы: Перес (27), Миранда (34), Карвалью (69) – Монтес (48)

Кадис – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Начо (72), Асенсио (76)

Кадис: Хиль, Эспино, Хименес, Эрнандес, Парра (Мере 55), Алькарас, Сан-Эметерио (Фернандес 70), Собрино (Алехо 70), Бонгонда, де ла Флор (Негредо 78), Гвардиола (Марти 70)

Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Васкес (Камавинга 67), Себальос, Тчуамени, Вальверде (Модрич 80), Гоэс (Азар 80), Бензема, Асенсио

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Источник Sport.ua
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