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Чемпионат Испании
Кадис
15.04.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:14
54
0

Кадис – Реал. Прогноз и анонс на матч 29-го тура чемпионата Испании

Поединок состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву

14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:14
54
0
Кадис – Реал. Прогноз и анонс на матч 29-го тура чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 29-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Кадис

Команда продолжает свои выступления в Ла Лиге. И, как и в предыдущие сезоны на таком уровне, она ведет борьбу за выживание. Благо, что наставник, Серхио Гонсалес Сориано, для этого хорошо подходит. Он, придя по ходу прошлого розыгрыша, смог добиться выживания Кадиса. И сейчас под его руководством коллектив не безнадежен. В январе-феврале было и вовсе 3 домашние победы кряду, да и потом брались очки. Но сейчас конкуренция в нижней части таблицы Примеры высокая. А в апреле все начались с 0:2 против Севильи. Дальше было противостояние с другим представителем из этого же города - Бетисом. И важная, хотя и довольно неожиданная победа над Бетисом.

Реал Мадрид

Клуб сейчас на внутренней арене будет по-настоящему бороться только в 1-м поединке - финале Копы дель Рей. В апреле у Карло Анчелотти и его подопечных получилось взять наконец-то реванш у Барселоны. И 4:0 на Камп Ноу с лихвой компенсировали 0:1 в первом, мадридском полуфинале. Впрочем, в решающем поединке турнира сливочные играть будут с Осасуной, и там взять трофей становится обязательной программой. А вот где нужно выкладываться, так это в Лиге чемпионов. И поединок с Кадисом попадает как раз между встречами четвертьфинала, с Челси. На этой неделе на Сантьяго Бернабеу оформили достаточно комфортные 2:0, но все помнят, как традиционно тяжело с этими англичанами.

Статистика личных встреч

За полтора десятка очных поединков только дважды у Кадиса получилось выиграть - впрочем, в том числе и в 2020-м году, после возвращения в Примеру этой команды. В прошлом сезоне оба поединка Кадис смог свести вничью, но в нынешней темпораде в столице проиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Реал. Но он допустил массу ошибок, так что возьмем нейтральную версию пари - на тотал меньше 3,0 голов с коэффициентом - 1,61.

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Кадис Реал Мадрид Кадис - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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