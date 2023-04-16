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  4. Полузащитник Вереса: «Все расстроены. Мы потеряли два очка»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 03:21 |
36
0

Полузащитник Вереса: «Все расстроены. Мы потеряли два очка»

Андрей Близниченко прокомментировал результативную ничью в матче с «Металлистом»

16 апреля 2023, 03:21 |
36
0
Полузащитник Вереса: «Все расстроены. Мы потеряли два очка»
ФК Верес. Андрей Близниченко

Полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Близниченко прокомментировал результат матча против «Металлиста» (5:5).

«Игра с Металлистом получилась очень интересной и эмоциональной. Думаю болельщикам такой футбол должен был понравиться. Но огорчает тот факт, что мы не победили. Считаю, что мы в этой игре потеряли два очка. С тем количеством моментов, которые мы имели во втором тайме, должны были выигрывать. Что касается счета, то 5:5 в официальных играх в моей карьере еще не случалось.

Сейчас все в команде очень расстроены, понимают, что потеряли победу в этой игре. Нам как-то не везет в последнее время. Команда отдается на полную – а результата нет. Надеюсь, в следующей домашней игре с Минаем мы прервем эту неудачную серию.

Что касается моей результативности в этом матче, то последний раз удавалось сделать дубль, еще играя за Шериф. А два гола и два ассиста за игру на уровне УПЛ – это впервые в моей карьере».

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Источник ФК Верес
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