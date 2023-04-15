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  4. ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 19:19 | Обновлено 15 апреля 2023, 20:28
1153
1

ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»

Наставник «Металлиста 1925» ответил на вопросы журналистов после матча с «Александрией»

15 апреля 2023, 19:19 | Обновлено 15 апреля 2023, 20:28
1153
1
ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Ничья сегодня, это больше положительный или отрицательный результат?
– Была равная игра, имели моменты как мы, так и соперник. Смотря в турнирную таблицу, мы стремимся одержать победу. Мы недавно с «Александрией» сыграли вничью, знали, как играет соперник, в том матче было много голов. Сегодняшний результат закономерен.

– Команда давно не побеждала, не давит ли психологически это на игроков?
– Немножко есть, но работаем над этим, общаемся с ними. Работаем на тренировках над реализацией и стремимся одерживать победы. Еще девять матчей впереди, мы хотим остаться в УПЛ и будем бороться за это. Хотим ежедневно улучшать уровень нашей игры.

– Мы четыре матча не можем забить соперникам...
– Мы над этим работаем на тренировках, особенно над завершением атак. Мы все хотим забитых мячей, подсказываем нашим молодым игрокам, чтобы, наконец, их прорвало и забивали в играх.

– Сегодня была довольно эмоциональная игра, страсти бушевали...
– Я говорил, что никогда не буду очень ругать арбитров. Этого арбитра я знаю очень давно. Есть такие моменты, которые нужно прекратить. Он ходит пешком в центре поля, ничего не делает, не пытается приблизиться к моменту, а только стоит в центре и свистит. Мне кажется, ему пора уже заканчивать карьеру арбитра. Он решил меня удалить за то, что я ему сказал: «что ты ходишь пешком». Обиделся и удалил меня. Арбитр не поспевает за игрой, не видит моменты. Возможно, пришло ему время сказать спасибо футболу.

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Эдмар чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 1
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fitnes_sports066
Эдмар, не удивляйся они такие нежные эти арбитры, такие чувствительные причём мужики хуже женщина арбитров реагируют, как плаксы.
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