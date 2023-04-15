Мудрик поздравил защитника Вереса с дебютным голом в УПЛ

В матче 21 тура чемпионата Украины между «Металлистом» и «Вересом» (5:5) третий гол ровенской команды забил Даниил Хондак. Этот мяч стал для молодого защитника дебютным в УПЛ.

Не прошел мимо этого события украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик, который почти сразу после гола выложил на своей странице в Instagram в сторис видео видео гола Хондака.

«Хондак Даня, с дебютным!» – подписал видео Мудрик.

Скриншот c Instagram Мудрика

Отметим, что команда Мудрика чуть позже сыграла хуже, чем команда Хондака - хотя Мудрик и отличился ассистом, «Челси» уступил «Брайтону» со счетом 1:2.