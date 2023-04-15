Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик поздравил защитника Вереса с дебютным голом в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 20:57 |
1973
0

Мудрик поздравил защитника Вереса с дебютным голом в УПЛ

Вингер «Челси», похоже, смотрел игру чемпионата Украины перед матчем с «Брайтоном»

15 апреля 2023, 20:57 |
1973
0
Мудрик поздравил защитника Вереса с дебютным голом в УПЛ
ФК Челси. Михаил Мудрик

В матче 21 тура чемпионата Украины между «Металлистом» и «Вересом» (5:5) третий гол ровенской команды забил Даниил Хондак. Этот мяч стал для молодого защитника дебютным в УПЛ.

Не прошел мимо этого события украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик, который почти сразу после гола выложил на своей странице в Instagram в сторис видео видео гола Хондака.

«Хондак Даня, с дебютным!» – подписал видео Мудрик.

Скриншот c Instagram Мудрика

Отметим, что команда Мудрика чуть позже сыграла хуже, чем команда Хондака - хотя Мудрик и отличился ассистом, «Челси» уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

По теме:
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Михаил Мудрик Даниил Хондак Металлист - Верес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер
Футбол | 15 апреля 2023, 21:26 2
Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер
Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер

«Горожане» выиграли у «лисов» со счетом 3:1 на своем поле

Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Теннис | 15 апреля 2023, 13:14 11
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову

Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Футбол | 15.04.2023, 16:54
Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Футбол | 15.04.2023, 18:45
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
Теннис | 15.04.2023, 17:56
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
13.04.2023, 23:59 5
Футбол
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
14.04.2023, 12:13 14
Футбол
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
14.04.2023, 13:24 4
Футбол
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
14.04.2023, 19:28
Бокс
Команда Азербайджана снялась с ЧЕ по тяжелой атлетике
Команда Азербайджана снялась с ЧЕ по тяжелой атлетике
15.04.2023, 12:06 1
Другие виды
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
14.04.2023, 06:40 3
Теннис
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
14.04.2023, 16:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности