Заря – Днепр-1. Стали известны составы команд
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В 15:00 по киевскому времени в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Днепром-1».
Заря – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Заря»: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.
Запасные: Кучерук, Жилкин, Бурда, Мороховец, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахлев, Вантух, Нагнойный, Погорилый, Мишнев.
«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко, Сарапий, Сваток, Е.Пасич, Минго, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
Запасные: Валеф, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Адамюк, Хайнер, Танчик, Назаренко, Когут, Танковский, Подлепенец, Пеглоу.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».
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