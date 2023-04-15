Заря – Днепр-1. Стали известны составы команд

В 15:00 по киевскому времени в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Днепром-1».

Заря – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Заря»: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

Запасные: Кучерук, Жилкин, Бурда, Мороховец, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахлев, Вантух, Нагнойный, Погорилый, Мишнев.

«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко, Сарапий, Сваток, Е.Пасич, Минго, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Запасные: Валеф, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Адамюк, Хайнер, Танчик, Назаренко, Когут, Танковский, Подлепенец, Пеглоу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».