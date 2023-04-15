ПАЛАМАРЧУК: «Сенсационные исландки перечеркнули все замыслы»

На днях молодежная женская сборная Украины WU-19 в Дании заняла четвертое место в группе отбора Евро-2023 WU-19 в Лиге А и вынуждена снизиться в классе. Главный тренер сборной Украины WU-19 Валерий Паламарчук рассказал:

– В отличие от остальных участниц, мы из-за российской агрессии собрались в этом году только впервые. Пришлось ограничиться четырехдневным этапом подготовки. Конечно, этого было мало.

– В интервью перед отъездом в Данию вы отмечали, что, прежде всего, важно не ошибиться со стратегией. Что вы имели в виду?

– Надо быть реалистами. Главной задачей было сохранение прописки в элитном дивизионе. Поскольку выше всего расценивались шансы наших первых оппоненток – шведок и данок, желательно было подойти к заключительному противостоянию, с исландками, с лучшими показателями, чтобы проходной была даже ничья.

– Однако другого мнения были исландки, ставшие настоящим открытием турнира…

– Вы правы, такого мощного выступления от сборной Исландии не ожидал никто. Не исключено, что хозяйки и шведки даже ее банально недооценили. Однако это уже их проблемы. Факты – упрямая вещь: исландки, продемонстрировав максимальную настроенность и удивив умением прессинговать, нацеленностью на ворота и способностью эффективно распределять силы по ходу матчей, сумели досрочно получить путевку в финальную часть чемпионата Европы. И, смотрите, речь идет о сборной, которая начинала нынешнюю кампанию из Лиги В!

– И все же – чем можно объяснить разгромные поражения украинок от шведок (0:5) и данок (1:5)?

– Конечно, можно было бы сетовать на то, что накануне старта из-за травмы выбыла ключевой игрок обороны Леся Ольхова, но, честно говоря, наши девушки оказались не готовы к таким агрессивным, скоростным действиям визави. Хромала техника, а отсутствие сыгранности негативно влияло на выполнение тактических замыслов.

– Но ведь в заключительном поединке ваши подопечные сумели громко хлопнуть дверью, не позволив исландкам достичь в Дании максимального результата…

– Действительно, в последнем матче девушки порадовали содержательными действиями. И если бы не досадная ошибка при разыгрывании мяча от своих ворот, то вообще могли бы одержать победы. Пришлось смириться с ничейным итогом – 2:2. Знаете, даже поймал себя на мысли, что если бы этот групповой турнир проходил в два круга, мы бы выступили успешнее…

– Что дальше?

– Костяк сборной, а это группа футболисток 2004 года рождения, покидает ряды команды, и, надеюсь, лучшие из этих исполнительниц постучатся со временем в дверь уже женской сборной Украины. Что касается отбора Евро-2024, то основу составят девушки 2005 года рождения, которые выступали в Дании. Также следует пересмотреть и на год младших потенциальных кандидаток. В июне должна состояться жеребьевка, во время которой мы узнаем наших первых соперниц уже в Лиге В. Конечно, нужно будет приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в элиту.