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  4. Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»
Англия
15 апреля 2023, 05:20 |
441
0

Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»

Андрей Кириченко – про трансфер 17-летнего украинца в «Сандерленд»

15 апреля 2023, 05:20 |
441
0
Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

6 апреля 2023 года 17-летний украинский форвард Тимур Тутеров перешел в английский футбольный клуб «Сандерленд» из «Колоса».

Тимур Тутеров является воспитанником «Колоса». В 15-летнем возрасте начал выступления за юношескую команду в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену. В сезоне 2021/22 Тимур также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и отличился 1 голом. В первой части текущего сезона отыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

«Сандерленд» сейчас играет в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии). Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата, имея в своем активе 54 очка после 39 туров.

Ранее «Сандерленд» официально презентовал украинца.

Свой комментарий после перехода Тимура в английский клуб оставил агент футболиста Андрей Кириченко:

«Руководство «Сандерленда» очень внимательно изучило возможности Тимура, он поразил англичан своей игрой. Особенно парень прибавил в игре за последние полгода, поскольку забил аж семь голов в составе «Колоса». Все понимают, что в «Колосе» забить семь голов значительно сложнее, чем 15 — в «Динамо» или «Шахтере».

Тутеров будет выступать за команду 21-летних «Сандерленда», но не исключено, что поможет и 18-летним одноклубникам побороться за чемпионство. Сначала «Сандерленду» надо выиграть борьбу за лидерство в группе с «Манчестер-Сити», с которым команда делит первое место.

Transfermarkt пишет, что уроженец Бахчисарая Тутеров – гражданин россии? Мы уже неоднократно писали жалобы в Transfermarkt с требованием исправить эту ошибку. У Тимура только украинский паспорт, хотя была возможность претендовать на российский. Для него принципиально быть украинцем, а не россиянином».

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Источник Expres Online
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