Андрей НОВАК: «У Пенькова была неприятная операция. Ждем его после Пасхи»

Тренер вратарей клуба «Минай» Андрей Новак поделился мыслями после победы в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу против криворожского «Кривбасса»:

– В первую очередь, мы все хотим поздравить Валерия Ивановича Пересоляка (президента «Миная»), у которого сегодня день рождения. Очень классно, что сегодня ребята смогли принести ему столь классный подарок. Игра получилась боевой, так как мы и ожидали.

Много единоборств, много борьбы. Я считаю, что наши ребята в этом компоненте не уступили, дрались за каждый клочок поля, терпели, и потому одержали очень важную для нас победу.

– Вопросы по Герману Пенькову. Можете прокомментировать его состояние?

– Да, к сожалению, неприятная операция у него была. В Киеве мы встречались, он на финальной части обновления. Поэтому после Пасхи мы ожидаем его уже в «Минае» и потихоньку будем готовить его к общей группе.

– Перед началом сезона вы говорили, что хорошо, что у нас есть Александр Бандура. На 21-й тур ваше мнение не изменилось?

– Мы довольны всеми вратарями, которые у нас есть. Ребята работают, стараются, на каждой тренировке доказывают. Присутствует хорошая конкуренция, поэтому мы удовлетворены всеми нашими вратарями, и Александр – не исключение.

Поединок 21-го тура УПЛ «Минай» – «Кривбасс» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Олег Вишневский на 4-й минуте игры.