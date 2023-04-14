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  4. Шаран два раза подряд не пришел на домашнюю пресс-конференцию Миная
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 22:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:57
87
0

Шаран два раза подряд не пришел на домашнюю пресс-конференцию Миная

Коуч из-за неотложных дел попросил ассистента, Андрея Новака, выйти к прессе

14 апреля 2023, 22:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:57
87
0
Шаран два раза подряд не пришел на домашнюю пресс-конференцию Миная
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник клуба «Минай» Владимир Шаран второй раз подряд не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча команды.

Перед этим он не явился на общение с прессой 1 апреля после игры против «Ингульца» (1:2).

На этот раз, после игры против «Кривбасса» (1:0), Шаран из-за неотложных дел попросил ассистента, Андрея Новака, посетить пресс-конференцию.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Андрей Новак Украинская Премьер-лига Минай Минай - Кривбасс Владимир Шаран
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