Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 22:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:57
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Шаран два раза подряд не пришел на домашнюю пресс-конференцию Миная
Коуч из-за неотложных дел попросил ассистента, Андрея Новака, выйти к прессе
14 апреля 2023, 22:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:57
87
0
Наставник клуба «Минай» Владимир Шаран второй раз подряд не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча команды.
Перед этим он не явился на общение с прессой 1 апреля после игры против «Ингульца» (1:2).
На этот раз, после игры против «Кривбасса» (1:0), Шаран из-за неотложных дел попросил ассистента, Андрея Новака, посетить пресс-конференцию.
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