Шаран два раза подряд не пришел на домашнюю пресс-конференцию Миная

Наставник клуба «Минай» Владимир Шаран второй раз подряд не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча команды.

Перед этим он не явился на общение с прессой 1 апреля после игры против «Ингульца» (1:2).

На этот раз, после игры против «Кривбасса» (1:0), Шаран из-за неотложных дел попросил ассистента, Андрея Новака, посетить пресс-конференцию.