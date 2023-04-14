Тренер Миная: «Мы сражались, терпели и одержали важную победу»
Андрей Новак – об игре с «Кривбассом»
Тренер вратарей «Миная» Андрей Новак дал оценку матчу команды с «Кривбассом» (1:0) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
«Очень классно, что ребята сегодня смогли сделать [президенту клуба Валерию Пересоляку ко дню рождения] подарок на поле. Игра получилась боевой, как мы и ожидали. Было много борьбы. Считаю, что мы не уступили в единоборствах, сражались за каждый клочок поля, терпели и одержали очень важную победу», – рассказал Новак.
«Минай» после победы над «Кривбассом», имея 21 очко, занимает 10 место в таблице УПЛ.
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