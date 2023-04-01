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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:26
610
1

Шаран не пришел на пресс-конференцию после поражения Миная в конце встречи

Наставник клуба из Закарпатской области не смог справиться с эмоциями после игры с «Ингульцом»

01 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:26
610
1
Шаран не пришел на пресс-конференцию после поражения Миная в конце встречи
УПЛ. Владимир Шаран

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

До 84-й минуты встречи «Минай» побеждал со счетом 1:0, однако вначале Мельник записал на свой счет автогол, а затем на 90+5 Ковалев с пенальти вырвал победу для «Ингульца».

После окончания поединка главный тренер «Миная» Владимир Шаран не пришел на пресс-конференцию. Как сообщает журналист Игорь Семйон, формально наставник не выражал своего отказа, но находился в таком эмоциональном состоянии, что не смог общаться с прессой.

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Владимир Шаран Минай Ингулец Минай - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
Встретились 2 примерно равные по силам команды, но с разными по силам тренерами. Ковалец, хоть и проработал в Ингульце немного, сумел поставить игру команде и Ингулец доминировал весь матч. Шарану, простому ремесленнику, злиться можно только на себя.
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