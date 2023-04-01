Шаран не пришел на пресс-конференцию после поражения Миная в конце встречи

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

До 84-й минуты встречи «Минай» побеждал со счетом 1:0, однако вначале Мельник записал на свой счет автогол, а затем на 90+5 Ковалев с пенальти вырвал победу для «Ингульца».

После окончания поединка главный тренер «Миная» Владимир Шаран не пришел на пресс-конференцию. Как сообщает журналист Игорь Семйон, формально наставник не выражал своего отказа, но находился в таком эмоциональном состоянии, что не смог общаться с прессой.