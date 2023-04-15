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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 03:40 |
9
0

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 15 апреля в 15:00 по Киеву

15 апреля 2023, 03:40 |
9
0
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия. Руслан Ротань

В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Металлист 1925» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

Весеннюю часть чемпионата харьковский и александрийский клубы начинали с матча между собой. Это был пропущенная игра 6-го тура. Команды разошлись миром – 3:3. «Металлист 1925» довольно хорошо выглядел в этом матче, имел преимущество в два гола, но не смог удержать победу.

История встреч «Металлиста 1925» и «Александрии» пока что очень короткая. В чемпионате команды провели два матча – оба в Александрии: 3:3 в матче первого круга этого сезона и 2:0 в пользу хозяев в незаконченном прошлом сезоне. Еще один матч сыграли в Кубке Украины: «Александрия» в гостях победила со счетом 5:2. Был еще товарищеский матч летом прошлого года, в котором «Металлист 1925» победил со счетом 2:1.

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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