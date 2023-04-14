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  4. Михаил ФИЛИМА: «У Марты после брейка все пошло на эмоциях»
ITF
14 апреля 2023, 19:43 |
416
0

Михаил ФИЛИМА: «У Марты после брейка все пошло на эмоциях»

Капитан женской сборной Украины по теннису – о первом игровом дне противостояния с Чехией

14 апреля 2023, 19:43 |
416
0
Михаил ФИЛИМА: «У Марты после брейка все пошло на эмоциях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Филима и Катарина Завацкая

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал результаты первого игрового дня матчевой встречи квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии (0:2).

«Нам не повезло. В первом матче у Марты было много возможностей повести в первом сете, но как только ей сделали брейк, все пошло на эмоциях. Второй поединок также был очень близким, но уверенность и настроение Барборы были выше. К сожалению, сегодня мы проиграли, но завтра продолжим борьбу», – сказал Филима.

В субботу первыми на корт выйдут первые номера команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.

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Михаил Филима женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Марта Костюк Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг Катарина Завацкая
Источник Большой теннис Украины
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