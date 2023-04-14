Михаил ФИЛИМА: «У Марты после брейка все пошло на эмоциях»
Капитан женской сборной Украины по теннису – о первом игровом дне противостояния с Чехией
Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал результаты первого игрового дня матчевой встречи квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии (0:2).
«Нам не повезло. В первом матче у Марты было много возможностей повести в первом сете, но как только ей сделали брейк, все пошло на эмоциях. Второй поединок также был очень близким, но уверенность и настроение Барборы были выше. К сожалению, сегодня мы проиграли, но завтра продолжим борьбу», – сказал Филима.
В субботу первыми на корт выйдут первые номера команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.
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