Михаил ФИЛИМА: «У Марты после брейка все пошло на эмоциях»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал результаты первого игрового дня матчевой встречи квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии (0:2).

«Нам не повезло. В первом матче у Марты было много возможностей повести в первом сете, но как только ей сделали брейк, все пошло на эмоциях. Второй поединок также был очень близким, но уверенность и настроение Барборы были выше. К сожалению, сегодня мы проиграли, но завтра продолжим борьбу», – сказал Филима.

В субботу первыми на корт выйдут первые номера команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.