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14 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 14 апреля 2023, 19:24
337
0

Кулач забил первый гол в чемпионате Азербайджана

Украинец открыл счет голам за «Зиру»

14 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 14 апреля 2023, 19:24
337
0
Кулач забил первый гол в чемпионате Азербайджана
Instagram. Владислав Кулач

Украинский нападающий Владислав Кулач, защищающий цвета клуба «Зира», в матче 30-го тура чемпионата Азербайджана с «Сабаилом» помог своей команде добиться победы со счетом 3:1.

29-летний уроженец Донецка отметился голом на 52-й минуте, чем положил начало будущему выигрышу «Зиры».

Для Кулача гол в ворота «Сабаила» стал первым в чемпионате Азербайджана в рядах «Зиры». До этого он провел за свою новую команду 3 поединка без забитых мячей. Правда, в них он отыграл в общей сложности 27 минут.

«Зира» в таблице чемпионата Азербайджана занимает 4-е место, имея 41 очко после 30 игр. Лидирует «Карабах», у которого после 29 встреч имеется 77 пунктов.

Чемпионат Азербайджана. 30-й тур

«Зира» – «Сабаил» – 3:1

Голы: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Гулиев, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).

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Источник Sport.ua
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