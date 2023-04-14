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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 18:45 |
3592
7

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»

Наставник рассказал о ситуации со своим здоровьем

14 апреля 2023, 18:45 |
3592
7
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил ничью 1:1 в матче УПЛ против «Руха», а также проблемы со здоровьем из-за болезни суставов.

– Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье?

– Вопрос не в том, как я чувствую себя, разговор не об этом. Как я уже говорил, мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью. Но сейчас это не важно, главное – матч и то, что сегодня происходило на футбольном поле.

Это был очень хороший матч между двумя командами. У «Руха» было больше уверенности в себе, они сыграли сильный и агрессивный матч. К сожалению, судья позволял это делать, а наши игроки сразу получили две желтые карточки ни за что. Так происходило и в матче с «Ингульцем» – арбитр никак не повлиял на ситуацию. В этот раз соперник тоже делал неприятные вещи, в этом плане было тяжело. Но это не оправдание, повторюсь, получился очень хороший матч, «Рух» заслужил эту ничью.

В этом году наша команда находится в процессе перестройки, мы потеряли многих игроков, и хотелось бы знать, кем мы будем играть в следующем сезоне – кто соответствует уровню «Динамо», кто – нет. И какие молодые игроки смогут достичь этого уровня, ведь «Динамо» – это международный бренд. Повторюсь, мы потеряли 11 исполнителей, а футболисты, которые были тогда в резерве, сейчас, когда мы просим их помочь, не всегда готовы на все 100%.

«Рух» – хорошая команда, я не понимаю, почему они находятся так низко в турнирной таблице, ведь демонстрируют сильную игру. Мы встречались с ФК «Львов», «Минаем», но «Рух» лучше, чем обе эти команды, а также, чем «Ингулец». Я был поражен этим соперником, их желание победить и не уступить. Они использовали хороший прессинг и, повторюсь, заслужили эту ничью. У них есть хорошая черта – эффективно работать с молодыми игроками. Полагаю, у них есть потенциал подняться выше.

- Довольны ли вы тем, как действовали вышедшие на замену футболисты? Слышал, как Сидорчук подсказывал Гармашу, что нужно играть побыстрее.

– Нужно подумать о своих качествах, ведь трудно продолжать в этом же духе дальше. Он должен больше тренироваться, чем другие, потому что, когда тебе 32 года, ты должен быть лучше подготовлен, чем 19-летние футболисты.

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Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Алексей Юрченко
Динамо нужен новый тренер, со свежим взглядом. У которого будет картбланш на построение новой команды, хватит Луческу мучать, пусть отдохнет уже. 
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+5
Andr88
Слово в слово что я говорил 
никогда не признает свою.вину в потере очков .Даже здесь умудрился что о искать в судьях.Когда убивали команды на Донбасс арене по 2 пеналя и 2 удаления и везде плакаты Янукович наш президент и Донбасс порожняк не гонит то он до сих пор со слезами вспоминает золотое время .Рыги были короли и он с ними  
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+2
Defen23
Вот это я понимаю, настоящий наставник! Вместо того, чтобы жаловаться на боли и болезни, Луческу говорит о футболе и команде. Настоящий лидер! А вот если бы Рух играл так каждый матч, они были бы на вершине турнирной таблицы! Кто знает, может они еще удивят нас в этом сезоне.
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+2
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igor shmuylo
Операцию надо делать всему динамо .может лучше играть  будут ,а также реанимацию  руководству 
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+1
Calm
Невже так гроші любить!?
Дуже погано виглядає
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0
odiniznashih
Заря каждый год состав теряет
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0
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