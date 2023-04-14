В пятницу, 14 апреля, проходит матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Кривбасс».

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Счет был открыт уже на 3-й минуте встречи. Гончар подключился к атаке команды, ушел с фланга в центр штрафной и сделал пас Вишневскому, которого потеряли гости, пытаясь создать офсайд. Игрок «Миная» принял передачу и вторым касанием пробил мимо голкипера «Кривбасса».

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ВИДЕО. Вишневский забил в ворота Кривбасса на 3-й минуте матча