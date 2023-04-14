Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура УПЛ Минай – Кривбасс

В пятницу, 13 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Минай: Бандура, Гончар, Немчанинов, Кравчук, Мельник, Витенчук, Горин, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Булеза

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Татарков, Капич, Задерака, Устименко

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.