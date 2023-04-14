Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура УПЛ Минай – Кривбасс
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 12:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:03
344
1

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура УПЛ Минай – Кривбасс

Поединок состоится 14 апреля в 13:00 по Киеву

14 апреля 2023, 12:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:03
344
1
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура УПЛ Минай – Кривбасс
УПЛ

В пятницу, 13 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Минай: Бандура, Гончар, Немчанинов, Кравчук, Мельник, Витенчук, Горин, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Булеза

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Татарков, Капич, Задерака, Устименко

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

По теме:
Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
ВИДЕО. Вишневский забил в ворота Кривбасса на 3-й минуте матча
Минай Кривбасс Кривой Рог Минай - Кривбасс стартовые составы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
Другие виды | 14 апреля 2023, 11:59 8
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?

«Записки украинского болельщика» – о бойкоте соревнований с россиянами и белорусами

ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Футбол | 13 апреля 2023, 19:56 14
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане

Конфликт между игроками улажен, но клуб не мог не отреагировать на эту ситуацию

ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Футбол | 14.04.2023, 13:58
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Новый тренер, отсутствие сестер Семеренко и самоподготовка Джимы
Биатлон | 13.04.2023, 18:30
Новый тренер, отсутствие сестер Семеренко и самоподготовка Джимы
Новый тренер, отсутствие сестер Семеренко и самоподготовка Джимы
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Футбол | 14.04.2023, 07:18
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Предпоследний шанс для Миная.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
12.04.2023, 10:58 11
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
12.04.2023, 14:07 4
Футбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
13.04.2023, 05:46 23
Футбол
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
13.04.2023, 15:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности