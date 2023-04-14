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Чемпионат Украины
ЛНЗ
14.04.2023 14:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
14 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:01
79
0

ЛНЗ – Эпицентр, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию двух матчей Первой лиги Украины в пятницу, 14 апреля

14 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:01
79
0
ЛНЗ – Эпицентр, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ

В пятницу, 14 апреля, состоятся два матча Первой лиги Украины.

Во 2-м туре группы выживания «Буковина» сыграет с «Черниговом». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.

13:00 Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во 2-м туре чемпионской группы ЛНЗ примет «Эпицентр». Старт поединка запланирован на 14:00 по Киеву. Отметим, что на этом поединке будет работать система VAR.

14:00. ЛНЗ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Чернигов ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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