ЛНЗ – Эпицентр, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию двух матчей Первой лиги Украины в пятницу, 14 апреля
В пятницу, 14 апреля, состоятся два матча Первой лиги Украины.
Во 2-м туре группы выживания «Буковина» сыграет с «Черниговом». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.
13:00 Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Во 2-м туре чемпионской группы ЛНЗ примет «Эпицентр». Старт поединка запланирован на 14:00 по Киеву. Отметим, что на этом поединке будет работать система VAR.
14:00. ЛНЗ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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