ЛНЗ – Эпицентр, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 14 апреля, состоятся два матча Первой лиги Украины.

Во 2-м туре группы выживания «Буковина» сыграет с «Черниговом». Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.

13:00 Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во 2-м туре чемпионской группы ЛНЗ примет «Эпицентр». Старт поединка запланирован на 14:00 по Киеву. Отметим, что на этом поединке будет работать система VAR.

14:00. ЛНЗ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция