Первая лига. ЛНЗ обыграл Эпицентр
Команда из Черкасс остается в борьбе за путевку в УПЛ
В пятницу, 14 апреля, в матче 2-го тура Чемпионской группы Первой лиги ПФЛ отношения выяснили черкасский ЛНЗ и «Эпицентр» из Дунаевцев Хмельницкой области.
Дубль Тищенко принес ЛНЗ победу со счетом 2:0.
Победив, ЛНЗ с 14 очками в таблице группы занимает 3-е место. Лидируют «Оболонь» (17 пунктов) и «Полесье» (16 очков), которые провели на одну игру меньше, чем команда из Черкасс. Четвертая позиция у «Металлурга» Запорожье (10 очков), также имеющего на одну игру меньше.
Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур
ЛНЗ – Эпицентр – 2:0
Голы: Тищенко, 24, 35.
Первая лига. Группа выбывания. 2-й тур
Буковина – Чернигов – 3:1
Голы: Скрыпник, 3, Прокопчук, 80, Сергийчук, 85 – Романченко, 67 пенальти.
Турнирная таблица Чемпионской группы
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