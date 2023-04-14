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Чемпионат Украины
ЛНЗ
14.04.2023 14:00 – FT 2 : 0
Эпицентр
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Украина. Первая лига
14 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:12
261
0

Первая лига. ЛНЗ обыграл Эпицентр

Команда из Черкасс остается в борьбе за путевку в УПЛ

14 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:12
261
0
Первая лига. ЛНЗ обыграл Эпицентр
ФК ЛНЗ

В пятницу, 14 апреля, в матче 2-го тура Чемпионской группы Первой лиги ПФЛ отношения выяснили черкасский ЛНЗ и «Эпицентр» из Дунаевцев Хмельницкой области.

Дубль Тищенко принес ЛНЗ победу со счетом 2:0.

Победив, ЛНЗ с 14 очками в таблице группы занимает 3-е место. Лидируют «Оболонь» (17 пунктов) и «Полесье» (16 очков), которые провели на одну игру меньше, чем команда из Черкасс. Четвертая позиция у «Металлурга» Запорожье (10 очков), также имеющего на одну игру меньше.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур

ЛНЗ – Эпицентр – 2:0

Голы: Тищенко, 24, 35.

Первая лига. Группа выбывания. 2-й тур

Буковина – Чернигов – 3:1

Голы: Скрыпник, 3, Прокопчук, 80, Сергийчук, 85 – Романченко, 67 пенальти.

Турнирная таблица Чемпионской группы

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Первая лига Украины ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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