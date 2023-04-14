Войцех ЩЕНСНЫ – о замене: «Был взволнован, не мог дышать»

Основной голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о том, почему не смог доиграть матч 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» и попросил замену:

«Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет».

Щенсны был заменен на 41-й минуте. Матч завершился победой «Ювентуса» 1:0.