Лига Европы14 апреля 2023, 08:44 |
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Войцех ЩЕНСНЫ – о замене: «Был взволнован, не мог дышать»
Голкипер «Ювентуса» не доиграл матч против «Спортинга»
14 апреля 2023, 08:44 |
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Основной голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о том, почему не смог доиграть матч 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» и попросил замену:
«Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет».
Щенсны был заменен на 41-й минуте. Матч завершился победой «Ювентуса» 1:0.
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