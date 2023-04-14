Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Войцех ЩЕНСНЫ – о замене: «Был взволнован, не мог дышать»
Лига Европы
14 апреля 2023, 08:44 |
505
1

Войцех ЩЕНСНЫ – о замене: «Был взволнован, не мог дышать»

Голкипер «Ювентуса» не доиграл матч против «Спортинга»

14 апреля 2023, 08:44 |
505
1
Войцех ЩЕНСНЫ – о замене: «Был взволнован, не мог дышать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Основной голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о том, почему не смог доиграть матч 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» и попросил замену:

«Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет».

Щенсны был заменен на 41-й минуте. Матч завершился победой «Ювентуса» 1:0.

По теме:
Эрик ЛАМЕЛА: «Севилья показала характер»
Наставник Спортинга: «Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков»
АЛЛЕГРИ: «Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить»
Войцех Щенсны Ювентус Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%, чтобы принести очки команде»
Теннис | 14 апреля 2023, 06:20 2
Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%, чтобы принести очки команде»
Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%, чтобы принести очки команде»

Украинская теннисистка дала экслюзивное интервью для Sport.ua

Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Хоккей | 13 апреля 2023, 08:40 0
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Стали известны все участники плей-офф НХЛ

Последними задачу выполнили хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс

Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды
Футбол | 13.04.2023, 09:47
Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды
Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Футбол | 13.04.2023, 23:59
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Футбол | 14.04.2023, 00:59
Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Как говорят у нас - паническая атака (ПА) или просто ВСД.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 14
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
13.04.2023, 05:46 23
Футбол
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
12.04.2023, 10:58 11
Футбол
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 132
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
12.04.2023, 09:57 2
Война
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности