В четверг, 13 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Ювентус» и «Спортинг».

На 41-й минуте голкипер туринского клуба Войцех Щенсны схватился за грудь в области сердца. Через некоторое время к нему подошли врачи.

Польский вратарь не смог сдержать эмоций. Он понял, что не сможет продолжить матч и заплакал. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был вынужден произвести замену. Щенсны заменил Маттиа Перин.

Когда голкипер «Юве» покидал поле, ему аплодировал весь стадион.

ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы