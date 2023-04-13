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  4. ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы
Лига Европы
13 апреля 2023, 23:40 |
788
0

ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы

Голкиперу «Ювентуса» аплодировал весь стадион

13 апреля 2023, 23:40 |
788
0
ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Ювентус» и «Спортинг».

На 41-й минуте голкипер туринского клуба Войцех Щенсны схватился за грудь в области сердца. Через некоторое время к нему подошли врачи.

Польский вратарь не смог сдержать эмоций. Он понял, что не сможет продолжить матч и заплакал. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был вынужден произвести замену. Щенсны заменил Маттиа Перин.

Когда голкипер «Юве» покидал поле, ему аплодировал весь стадион.

ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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