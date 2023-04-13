ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы
Голкиперу «Ювентуса» аплодировал весь стадион
В четверг, 13 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Ювентус» и «Спортинг».
На 41-й минуте голкипер туринского клуба Войцех Щенсны схватился за грудь в области сердца. Через некоторое время к нему подошли врачи.
Польский вратарь не смог сдержать эмоций. Он понял, что не сможет продолжить матч и заплакал. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был вынужден произвести замену. Щенсны заменил Маттиа Перин.
Когда голкипер «Юве» покидал поле, ему аплодировал весь стадион.
ВИДЕО. Щенсны почувствовал боль в груди и был заменен в матче Лиги Европы
Szczesny, Sporting Lizbon maçının ilk yarısında göğsünde ani ağrı hissettikten sonra gözyaşlarıyla kenara geldi.— Sports Digitale (@SportsDigitale) April 13, 2023
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