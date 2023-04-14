Тренер Севильи: «Мы бы не поверили, что отыграемся с 0:2»
Хосе Луис Мендилибар – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с английским «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние. Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», - сказал Мендилибар.
Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.
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