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Лига Европы
14 апреля 2023, 02:13 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:36
61
0

Тренер Севильи: «Мы бы не поверили, что отыграемся с 0:2»

Хосе Луис Мендилибар – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»

14 апреля 2023, 02:13 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:36
61
0
Тренер Севильи: «Мы бы не поверили, что отыграемся с 0:2»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с английским «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние. Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», - сказал Мендилибар.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.

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Хосе Луис Мендилибар Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Манчестер Юнайтед - Севилья
Источник УЕФА
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