Тренер Севильи: «Мы бы не поверили, что отыграемся с 0:2»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с английским «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние. Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», - сказал Мендилибар.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.