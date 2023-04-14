Лига Европы14 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:00
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Гарри МАГУАЙР: «Случилось что-то необъяснимое»
Защитник «Манчестер Юнайтед» – о ничьей с «Севильей»
14 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:00
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно - все решится на следующей неделе», - сказал Магуайр.
Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.
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