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  4. Гарри МАГУАЙР: «Случилось что-то необъяснимое»
Лига Европы
14 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:00
191
1

Гарри МАГУАЙР: «Случилось что-то необъяснимое»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о ничьей с «Севильей»

14 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:00
191
1
Гарри МАГУАЙР: «Случилось что-то необъяснимое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно - все решится на следующей неделе», - сказал Магуайр.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.

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Гарри Магуайр Севилья Манчестер Юнайтед Лига Европы Манчестер Юнайтед - Севилья
Источник УЕФА
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Barry
Магуайр на классе.
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