13.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига Европы14 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:20
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Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы
14 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:20
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В четверг, 13 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.
Итальянский «Ювентус» на своем поле обыграл португальский «Спортинг» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.
Лига Европы. 1/4 финала
Первые матчи, 13 апреля
Ювентус – Спортинг – 1:0
Гол: Гатти, 73
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Гатти, 73 мин
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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