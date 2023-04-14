Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Лига Европы
Ювентус
13.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Спортинг Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:20
36
0

Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

14 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:20
36
0
Ювентус – Спортинг – 1:0. Гатти принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гатти

В четверг, 13 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Итальянский «Ювентус» на своем поле обыграл португальский «Спортинг» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.

Лига Европы. 1/4 финала

Первые матчи, 13 апреля

Ювентус – Спортинг – 1:0

Гол: Гатти, 73

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Гатти, 73 мин

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
По теме:
Гарри МАГУАЙР: «Случилось что-то необъяснимое»
Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, бисиклета от Ниццы
Итоги Лиги Европы. Ювентус вырвал победу у Спортинга, Байер спасся на 83-й
Лига Европы Ювентус Спортинг Лиссабон Федерико Гатти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Руины в Украине не будет». Зеленский надеется на российские активы
Война | 13 апреля 2023, 18:10 4
«Руины в Украине не будет». Зеленский надеется на российские активы
«Руины в Украине не будет». Зеленский надеется на российские активы

Президент рассчитывает на конфискацию

Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Футбол | 13 апреля 2023, 23:59 3
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед

Гости дважды забили в концовке

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
Футбол | 13.04.2023, 05:46
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Футбол | 13.04.2023, 06:05
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Бокс | 13.04.2023, 12:59
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 14
Футбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
12.04.2023, 21:05 4
Футбол
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
13.04.2023, 17:40 16
Теннис
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
12.04.2023, 00:02 1
Футбол
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 131
Футбол
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
13.04.2023, 09:39 10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности