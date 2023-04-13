13 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встретится со «Спортингом» (Лиссабон). Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Клуб в этом сезоне наконец-то смог прибавить. Если дважды до этого не без труда цеплялись за 4-е место, то сейчас Старая Синьора по набранным очкам идет сразу за Наполи. Да, есть 15-балльный штраф, из-за которого гранд идет за пределами квартета. Но соперники нестабильны, и постепенно дистанция сокращается. Вполне реально выбраться в топ-4 Серии А и при таком наказании, и, конечно же, будут пытаться это сделать. Хотя поражение Лацио в прошлом туре ухудшило расклады. Да и в Турине хотят взять трофей. Это может быть и кубок страны, но первый полуфинал дома закончился только ничьей с Интером. При этом Аллегри публично говорил, что хочет выиграть Лигу Европы. В том числе и для того, чтобы гарантировать пропуск в Лигу чемпионов, без оглядки на то, что получится в Кальчо.

Спортинг (Лиссабон)

Команда при Рубене Амориме смогла вернуть себе титул чемпиона Португалии. Вот только этот пик был еще в 2021-м году, после чего пошел откат. И если в прошлом сезоне в Примейре пытались сохранить титул, но финишировали 2-ми, то сейчас львы рискуют всерьез проиграть бронзу амбициозной Браге. Не все получается и в еврокубках. На этот раз в Лиге чемпионов не получилось выйти в плей-офф, причем решающим стали 1:2 в родном Лиссабоне с Айнтрахтом, причем там Спортинг открывал счет, но в итоге отправился на 3-е место. А с него - в Лигу Европы, где получилось пройти не только Мидьюлланд, но и, в серии пенальти на выезде, лондонский Арсенал. Причем на решающий поединок Артета выставлял вполне основной состав!

Статистика личных встреч

В 2017-м году клубы пересекались в Лиге чемпионов. Это было на групповом раунде, и Ювентус взял 4 очка из 6 возможных: 2:1 дома, 1:1 в Португалии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что опытные итальянцы дома выиграют. Согласимся - ставим на победу Ювентуса с коэффициентом - 1,83.