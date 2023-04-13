14.04.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига13 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 апреля в 15:00 матч Украинской Премьер-лиги
13 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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В пятницу, 14 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Анастасия Романюк, которая представляет Ивано-Франковск.
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.
Рух - Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Динамо».
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