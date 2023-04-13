Украина. Премьер лига13 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 13 апреля 2023, 21:34
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От Руха до Руха. Вратарь Динамо восстановился после травмы и готов играть
Голкипер Денис Бойко получил травму колена еще в октябре 2022 года
13 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 13 апреля 2023, 21:34
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Голкипер «Динамо» Денис Бойко восстановился после травмы крестообразной связки колена.
Бойко получил травму в матче с «Рухе» в матче УПЛ, проходившем 12 октября 2022 года.
На очередной поединок с львовянами, который состоится в пятницу, 14 апреля, Денис будет включен в заявку команды Мирчи Луческу.
Голкипер отправился вместе с командой во Львов и работает в общей группе без ограничений.
Матч 21-го тура УПЛ между «Рухом» и «Динамо» состоится на «Арене Львов» 14 апреля в 15:00.
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