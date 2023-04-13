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  4. От Руха до Руха. Вратарь Динамо восстановился после травмы и готов играть
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 13 апреля 2023, 21:34
1559
1

От Руха до Руха. Вратарь Динамо восстановился после травмы и готов играть

Голкипер Денис Бойко получил травму колена еще в октябре 2022 года

13 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 13 апреля 2023, 21:34
1559
1
От Руха до Руха. Вратарь Динамо восстановился после травмы и готов играть
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко восстановился после травмы крестообразной связки колена.

Бойко получил травму в матче с «Рухе» в матче УПЛ, проходившем 12 октября 2022 года.

На очередной поединок с львовянами, который состоится в пятницу, 14 апреля, Денис будет включен в заявку команды Мирчи Луческу.

Голкипер отправился вместе с командой во Львов и работает в общей группе без ограничений.

Матч 21-го тура УПЛ между «Рухом» и «Динамо» состоится на «Арене Львов» 14 апреля в 15:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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avk2307
А его инсайды вчера уже из Динамо списали. КАК ТАК?
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