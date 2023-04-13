От Руха до Руха. Вратарь Динамо восстановился после травмы и готов играть

Голкипер «Динамо» Денис Бойко восстановился после травмы крестообразной связки колена.

Бойко получил травму в матче с «Рухе» в матче УПЛ, проходившем 12 октября 2022 года.

На очередной поединок с львовянами, который состоится в пятницу, 14 апреля, Денис будет включен в заявку команды Мирчи Луческу.

Голкипер отправился вместе с командой во Львов и работает в общей группе без ограничений.

Матч 21-го тура УПЛ между «Рухом» и «Динамо» состоится на «Арене Львов» 14 апреля в 15:00.