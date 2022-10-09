Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
Еще один вратарь «Динамо» получил травму
Голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму в поединке против «Руха». На 54-й минуте вместо Бойко на поле вышел молодой голкипер Богдан Нещерет.
Бойко получил травму в конце первого тайма, когда прыгнул за мячом и неудачно приземлился на левую ногу. Есть подозрение, что игрок повредил крестообразные связки колена.
Для Нещерета матч против «Руха» стал первым в составе «Динамо» с декабря 2020 года.
Отметим, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан восстанавливается после операции на мениске. Бущан пропустит минимум месяц.
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