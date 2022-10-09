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  4. Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 19:35 | Обновлено 09 октября 2022, 19:57
2675
3

Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты

Еще один вратарь «Динамо» получил травму

09 октября 2022, 19:35 | Обновлено 09 октября 2022, 19:57
2675
3
Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
ФК Динамо. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму в поединке против «Руха». На 54-й минуте вместо Бойко на поле вышел молодой голкипер Богдан Нещерет.

Бойко получил травму в конце первого тайма, когда прыгнул за мячом и неудачно приземлился на левую ногу. Есть подозрение, что игрок повредил крестообразные связки колена.

Для Нещерета матч против «Руха» стал первым в составе «Динамо» с декабря 2020 года.

Отметим, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан восстанавливается после операции на мениске. Бущан пропустит минимум месяц.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
жесть конечно , здоровья Дену 
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0
avk2307
Сподіваюсь Бойко поставлять на гру з Ренном на ноги
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0
nick07
Невже ДК залишиться взагалі з молодими голкіперами? Втрата суттєва, особливо на фоні складного сезону
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0
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