Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты

Голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму в поединке против «Руха». На 54-й минуте вместо Бойко на поле вышел молодой голкипер Богдан Нещерет.

Бойко получил травму в конце первого тайма, когда прыгнул за мячом и неудачно приземлился на левую ногу. Есть подозрение, что игрок повредил крестообразные связки колена.

Для Нещерета матч против «Руха» стал первым в составе «Динамо» с декабря 2020 года.

Отметим, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан восстанавливается после операции на мениске. Бущан пропустит минимум месяц.