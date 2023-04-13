Умение проводить концовки – главный козырь Шахтера в борьбе за чемпионство

Гол венесуэльца Келси на четвертой компенсированной минуте в ворота «Львова» (2:1) помог «горнякам» сохранить лидерство в УПЛ по потерянным очкам. И это уже стиль команды Игоря Йовичевича.

Можно покритиковать «Шахтер» за то, что испытал огромные проблемы в матче с главным аутсайдером УПЛ. Но это лишь подтверждает все объективные трудности вновь собранной команды с новым тренером, которой не хватает стабильности и опыта. Страдающая из-за проблем с логистикой, а также явно форсировавшей подготовку ко второй части сезона под восстановление еврокубков и сейчас покидающая пик формы.

Но характер у этого «Шахтера» есть, что он еще раз доказал. Ведь не были бы оранжево-черными лидерами, если бы не их умение одерживать победы на характере в конце матчей.

5 примеров, как Шахтер дожимал соперника на последних минутах

28 августа, 2-й тур. Артем Бондаренко забил единственный гол в ворота «Кривбасса» на 77-й минуте. Это, кстати, был вообще первый официальный мяч «Шахтера» под руководством Игора Йовичевича.

2 сентября, 3-й тур. Ефим Конопля на 79-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Рухом» (1:0). При этом с 35-й минуте «оранжево-черные» играли в меньшинстве из-за удаления Мудрика.

10 сентября, 4-й тур. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте гол Лассины Траоре помог «Шахтеру» дожать «Черноморец» (2:1).

23 ноября, 15-й тур. «Шахтер» в очень зрелищном матче победил «Ворсклу» со счетом 3:2. Победу Йови-тим принес точный удар Михаила Мудрика с пенальти на 86-й минуте.

12 апреля, перенесенный матч 6-го тура. Гол Келси в ворота «Львова» все еще свеж в памяти.



ФК Шахтер. Кевин Келси (слева) принес три очка команде Игора Йовичевича

Обратный пример, когда «Шахтер» упустил победу в концовке, только один. 29 октября в матче 10-го тура с «Александрией» (2:2) дончане пропустили на 86-й минуте от Александра Демченко. Примечательно, что «Шахтер» свой второй гол забил на 82-й минуте, то есть мог одержать очередную победу в эндшпиле.

Также можно отметить, что у пяти голов «горняков» в концовках пять разных авторов. И только один забит с пенальти. Дважды «Шахтеру» приносили победу те, кто выходил на замену.

К Игору Йовичевичу может быть немало претензий, но мотивировать команду и зарядить ее на последние минуты он умеет.

Что изменилось бы, если бы не эти голы на последних минутах?

Очень многое. Даже с учетом потери в игре с «Александрией», «Шахтер» на последних минутах вырвал восемь дополнительных очков. Если их убрать из таблицы, то «оранжево-черные» не только отставали бы от «Днепра-1» на четыре пункта (41 против 45, при этом у днепрян остается игра в запасе), но и были бы вынуждены оглядываться на ближайших преследователей. Ведь «Заря» отставала бы на одно очко, а «Динамо» – на два.

А что у «Днепра-1» с последними минутами?

Справедливо было бы изучить ситуацию с концовками у главного и, по сути, единственного конкурента «Шахтера» в борьбе за чемпионство.

И здесь интересного намного меньше. «Днепр-1» вырывал победы над «Металлистом» на 85-й минуте (кто-то сомневался, что днепряне выиграют тот матч в любом случае?) и над «Рухом» на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. А вот 4 марта в матче 16-го тура «Днепр-1», как и «Шахтер», пострадал от «Александрии» (2:2). На 88-й минуте Эмиль Мустафаев отобрал два очка у команды Александра Кучера.

Итого «Днепр-1» на последних минутах своих матчей приобрел только два очка. Если их убрать из таблицы, то у днепрян осталось бы 43 пункта. И это на два очка больше, чем у «Шахтера» без голов в концовке, при игре в запасе у команды Александра Кучера.

Интересно, что у «Днепра-1» одинаковая разница мячей в разных таймах: в первых – 17:5, во-вторых – 23:8. После перерыва в матчах «сине-золотых» веселее, но на последних минутах чаще всего ничего не решается. Поэтому «Днепру-1» лучше создавать себе гандикап заранее. Ведь успешность на последних минутах матчей гораздо лучше прокачана у «Шахтера».