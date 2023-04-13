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  4. Переговоры Шахтера и ЛДУ Кито по Кастильо завершатся на следующей неделе
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 11:05 |
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Переговоры Шахтера и ЛДУ Кито по Кастильо завершатся на следующей неделе

«Горняки» твердо нацелены на подписание 19-летнего эквадорца

13 апреля 2023, 11:05 |
550
0
Переговоры Шахтера и ЛДУ Кито по Кастильо завершатся на следующей неделе
extra.ec. Дениль Кастильо

«Шахтер» хочет усилить состав молодым эквадорским полузащитником «ЛДУ Кито» Денилем Кастильо, и уже начал официальные переговоры с клубом футболиста.

Руководство «ЛДУ Кито» признавало, что общение с украинскими коллегами идет конструктивно, и предполагало, что о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Однако, по последним данным, завершение переговорного процесса между «Шахтером» и «ЛДУ Кито» по Кастильо намечено на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что «ЛДУ Кито» хочет сохранить часть экономических прав на игрока, чтобы претендовать на прибыль от последующей его перепродажи.

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Дениль Кастильо ЛДУ Кито трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник Diario Extra
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