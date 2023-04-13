Переговоры Шахтера и ЛДУ Кито по Кастильо завершатся на следующей неделе
«Горняки» твердо нацелены на подписание 19-летнего эквадорца
«Шахтер» хочет усилить состав молодым эквадорским полузащитником «ЛДУ Кито» Денилем Кастильо, и уже начал официальные переговоры с клубом футболиста.
Руководство «ЛДУ Кито» признавало, что общение с украинскими коллегами идет конструктивно, и предполагало, что о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
Однако, по последним данным, завершение переговорного процесса между «Шахтером» и «ЛДУ Кито» по Кастильо намечено на следующую неделю.
Ранее сообщалось, что «ЛДУ Кито» хочет сохранить часть экономических прав на игрока, чтобы претендовать на прибыль от последующей его перепродажи.
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