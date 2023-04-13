Лига чемпионов13 апреля 2023, 07:15 |
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Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов
Итальянец добился с «Реалом» победы в первой игре 1/4 финала
13 апреля 2023, 07:15 |
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В среду, 12 апреля, мадридский «Реал» в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл на своем поле лондонский «Челси» со счетом 2:0.
Для главного тренер «галактикос» Карло Анчелотти данная победа стала 35-й в турнире во главе мадридцев. Это рекордный в истории показатель.
Напомним, ответная встреча «Челси» и «Реала» состоится в Лондоне 18 апреля.
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