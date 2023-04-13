Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

В среду, 12 апреля, мадридский «Реал» в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл на своем поле лондонский «Челси» со счетом 2:0.

Для главного тренер «галактикос» Карло Анчелотти данная победа стала 35-й в турнире во главе мадридцев. Это рекордный в истории показатель.

Напомним, ответная встреча «Челси» и «Реала» состоится в Лондоне 18 апреля.