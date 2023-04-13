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  4. Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 07:15 |
934
0

Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

Итальянец добился с «Реалом» победы в первой игре 1/4 финала

13 апреля 2023, 07:15 |
934
0
Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 12 апреля, мадридский «Реал» в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл на своем поле лондонский «Челси» со счетом 2:0.

Для главного тренер «галактикос» Карло Анчелотти данная победа стала 35-й в турнире во главе мадридцев. Это рекордный в истории показатель.

Напомним, ответная встреча «Челси» и «Реала» состоится в Лондоне 18 апреля.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид
Источник Opta
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